إسرائيل تسلم

2023/05/07 | 11:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) إن إسرائيل سلمت نائبا في البرلمان الأردني لبلده، الأحد، بعدما كان محتجزا للاشتباه منذ نحو أسبوعين بتهمة تهريب أسلحة إلى الضفة الغربية.

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