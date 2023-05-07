2023/05/07 | 11:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد، عن الوجبة الثانية من المحطات العاملة بنظام الدفع الإلكتروني POS.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “وزارة النفط تعلن عن الوجبة الثانية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط تعلن الوجبة الثانية من المحطات العاملة بنظام POS المركز الخبري الوطني.

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