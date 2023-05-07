2023/05/07 | 11:51 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الداخلية ، اليوم الاحد، القبض على 5 متهمين مطلوبين وفق احكام المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب في محافظة نينوى.
وذكرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في الوزارة في بيان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارت تعتقل 5 أرهابيين في نينوى) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في الوزارة في بيان […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستخبارت تعتقل 5 أرهابيين في نينوى المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارت تعتقل 5 أرهابيين في نينوى) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارت تعتقل 5 أرهابيين في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).