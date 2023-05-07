2023/05/07 | 11:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الداخلية ، اليوم الاحد، القبض على 5 متهمين مطلوبين وفق احكام المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب في محافظة نينوى.وذكرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في الوزارة في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستخبارت تعتقل 5 أرهابيين في نينوى المركز الخبري الوطني.

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