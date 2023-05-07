2023/05/07 | 11:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gIYz7MFk_20

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العلاقات الاجتماعية الصداقة والزمالة.. بين الفشل والنجاح - يا هلا بالضيف الاكاديمي : علاء الموسوي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العلاقات الاجتماعية الصداقة والزمالة.. بين الفشل والنجاح - يا هلا بالضيف الاكاديمي : علاء الموسوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).