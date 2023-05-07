رحيل محسن العزاوي.. في تأسيس المسرح العراقي

2023/05/07 | 11:55 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينتمي المخرج والممثل والكاتب العراقي محسن العزاوي (1939 - 2023)، الذي رحل اليوم الأحد بعد صراع مع المرض، إلى الجيل الثالث من المسرحيين العراقيين، الذين قدّموا تجارب اتسمت بالحرفية وتنوّع الأساليب الإخراجية بعد عودتهم من الدراسة في عدد من الأكاديميات الغربية.

وُلد الراحل في مدينة الناصرية (300 كلم جنوب بغداد)، ودرس في قسم المسرح بـ"معهد الفنون الجميلة" في بغداد، ثم انتقل إلى براغ حيث تخرّج من "أكاديمية الفنون الدرامية والموسيقية، ثم حاز درجة الدكتوراه من "جامعة تشارلز" عن أطروحة حول نظرية المسرح.

بدأ العزاوي مشواره بإخراج مسرحية حملت عنوان "زنزانة رقم 16" عام 1958، وساهم آنذاك في تأسيس العديد من الفرق وإدارتها، مثل "الفرقة القومية للتمثيل"، كما عمل مديراً للمسارح العامة، و"دارة الفنون الشعبية"، و"مهرجان بابل"، وشارك في تحكيم العديد من المهرجانات المسرحية العربية.

بدأ الراحل مشواره بإخراج مسرحية حملت عنوان "زنزازنة رقم 16" عام 1958

وعمل مدرساً لمادة التمثيل ونظريات موسيقى في "معهد الفنون الجميلة" بالعاصمة العراقية، وقدّم خلال الستينيات العديد من الأعمال، التي ساهمت بتكريس حداثة المسرح العراقي إلى جانب أسماء مثل: جاسم العبودي وإبراهيم جلال وسامي عبد الجميد وجعفر السعدي وبدري حسون فريد وسعدون العبيدي، وغيرهم.

وفي عام 2017، أصدر كتابه "الرهان على الزمان..



سيرة ذاتية بفصول ومشاهد عن حياة الفنان محسن العزاوي"، الذي تناول فيه تجربته الإخراجية في خمس وستين مسرحية وشهادات عدد من صنّاع المسرح العراقي فيها، كما يروي تفاصيل ذكرياته بين الناصرة وبغداد وبراغ، وحياته المهنية مديراً لعدد من المؤسسات والفرق المسرحية وشركات الإنتاج المسرحي والدرامي.

من بين المسرحيات التي قدّمها العزاوي: "طنطل" (1967)، و"الكورة" (1968)، و"شخوص وأحداث من مجالس التراث" (1976)، و"الغزاة" (1976)، و"باب الفتوح" (1977)، و"حرم صاحب المعالي" (1978)، و"النجمة البرتقالية" (1978)، و"الوهم" (1981)، و"نديمكم هذا المساء" (1984)، و"المصيدة" (1986)، و"الشاهد والقضية" (1988)، و"ثورة الموتى" (1990)، و"العالم في ليلة" (1996)، وإلى جانب ذلك، شارك في التمثيل في أكثر من عشرين مسلسلاً تلفزيونياً.

أصدر العزاوي أيضاً العديد من الكتب النقدية؛ من بينها: "دراسة في التجريب في المسرح العربي"، و"من الحكواتي إلى تكنولوجيا العرض"، و"ترويج المسرح كمنتج ضروري في نظام العولمة"، و"إشكالية السينوغرافيا في المسرح"، و"المسرح وعلاقاته المجتمعية"، و"المسرح الأردني: البدايات والآفاق"، و"دور المرأة في المسرح العراقي"، و"فنون المونودراما"، و"دور المجاميع في المسرح".

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