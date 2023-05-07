"رحلة" إقرار الموازنة.. اتفاق سياسي على التمرير.. ولكن

2023/05/07 | 11:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشف النائب المستقل باسم خشان، اليوم الاحد، عن وجود اتفاق سياسي بين الكتل الكبيرة على تمرير الموازنة الاتحادية، مشيرا الى أن مناقشة بنودها لازال ضمن حوارات اللجنة المالية مع الوزارات والدوائر.

وقال خشان لـ(بغداد اليوم) إن "تمرير الموازنة سريعاً أمر غير ممكن لان فقراتها لازالت فيها مناقشات"، مؤكدا "نحن ندعم سرعة اقرارها لما للأمر من أهمية في خدمة المواطنين ولتنفيذ المشاريع الخدمية".

وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء على إحالة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للأعوام (2023- 2024-2025) الى مجلس النواب للتصويت عليها.

وتبلغ النفقات المقترحة في الموازنة الجديدة 197 تيرليون و828 مليار دينار (152 مليار دولار بحسب سعر الصرف الرسمي)، تشمل استثمارات بقيمة 47 تريليون و555 مليار دينار (36,5 مليار دولار).

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