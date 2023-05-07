انطلاق الاجتماع التشاوري الوزاري لمجلس الجامعة العربية

2023/05/07 | 11:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

انطلق في القاهرة، اليوم الاحد، الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وقالت مصادر مطلعة إن" الاجتماع يعد تمهيداً لانعقاد دورة طارئة لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بشأن سوريا والسودان".

وفي وقت سابق تحدثت تقارير عن أن وزراء الخارجية العرب سيبحثون في اجتماعهم اليوم، استئناف مشاركة الوفود السورية في اجتماعات جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة للجامعة.

كما أشارت التقارير إلى أن الوزراء سيبحثون أيضا تطورات الوضع في السودان بأبعاده كافة، السياسية والأمنية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية.

فيما أفادت مصادر مطلعة، بأن الجامعة العربية ستتبنى مشروعاً حول النزاع في السودان، مبينة أن مشروع القرار سينص على تشكيل مجموعة اتصال للعمل على حل أزمة السودان.

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