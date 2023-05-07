2023/05/07 | 12:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0RBb-PJ2rFk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عضو مجلس النواب هادي السلامي يوضح الفحص المختبري لاعمار الطرق و الارصفة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عضو مجلس النواب هادي السلامي يوضح الفحص المختبري لاعمار الطرق و الارصفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).