بـ4 خطوات.. كيف تستفيد من فائض الفاكهة والخضار بثلاجتك؟

2023/05/07 | 12:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تشعر بالحيرة حيال فائض الفاكهة والخضار الموجود في ثلاجتك؟ وتناولت هيئة الغذاء والدواء السعودية، بتغريدة عبر "تويتر"، بعض الإرشادات التي يمكن أخذها في عين الاعتبار.

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