2023/05/07 | 12:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تتكرر حوادث فرار المسؤلين الفاسدين في العراق، او يختفون عن...

ظهرت المقالة مساومات وتسويات هرّبت ناهبي المال العام الى خارج البلاد أولاً على المسلة.

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