2023/05/07 | 12:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: حذرت وزارة الصحة من اتساع حالات الإسهال الوبائي والسحايا بين...

ظهرت المقالة الصحة تحذّر من عودة الإسهال والسحايا بين الأطفال أولاً على المسلة.

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