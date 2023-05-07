المركز الوطني لعلوم القرآن يصدر العدد الرابع والأربعين من مجلة (والقلم) التي تعنى بالبحوث القرآنية واللغوية

2023/05/07 | 12:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر المركز الوطني لعلوم القرآن العدد

(44) من مجلة (والقلم) الفصلية المحكمة

والتي تعنى بالبحوث القرآنية والدراسات

اللغوية .

وقال مدير المركز الوطني لعلوم القرآن

ومدير تحرير المجلة، الدكتور القارئ

راف

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