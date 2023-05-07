2023/05/07 | 12:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في بداية صباه صدح صوت مهدي الاموي

رادودا بالقصيدة الحسينية ثم تحول الى

كتابة القصائد الحسينية وعاصر نخبة

كبيرة من فطاحل الشعر الحسيني ورافق

اشهرهم كاظم المنظور الكربلائي لسنين

طوال وتأثر باسلوبه كثيرا

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