العراق يتسلم الدفعة الأولى من الطائرات الباكستانية

2023/05/07 | 12:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الناطق باسم القائد العام للقوات

المسلحة اللواء يحيى رسول، الاحد، ان

العراق سيتسلم الدفعة الأولى من طائرات

السوبرموشاك الباكستانية.

وقال رسول في تصريح تابعته وكالة نون ،

"تمرُّ علينا اليوم الذكرى 9

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