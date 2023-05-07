خلال شهر.. العراق يستورد من ايران بقيمة 90 مليون دولار عبر

2023/05/07 | 12:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال مدير عام دائرة الجمارك في معبر برويزخان الإيراني قاسم مطلبي، إن شهر نيسان الماضي شهد تصدير 220 ألف طن من السلع إلی العراق عبر المعبر، بقيمة بلغت 90 مليون دولار .

وأضاف مطلبي في تصريح اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "اعتباراً من بداية شهر نيسان الماضي، شهدت كمية البضائع المصدرة من هذا المعبر الرسمي نمواً بنسبة 5٪ من حيث القيمة و4٪ من حيث الوزن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".

وأوضح، أن "أهم السلع المصدرة من هذا المعبر إلى العراق هي الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان والكعك والبسكويت والمنتجات المعدنية والمنتجات البلاستيكية والحجر والبلاط ومواد البناء".

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