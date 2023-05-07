2023/05/07 | 12:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يحرص الناس يوميا على شرب كميات مختلفة من الماء، دون أن يدركوا ما إذا كانت تلك الكمية مناسبة لهم أم لا، في وقت يحذر فيه الأطباء من أن الإفراط أو التفريط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة حديثة توضح حقيقة ضرورة شرب 8 أكواب من الماء يوميا المركز الخبري الوطني.

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