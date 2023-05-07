2023/05/07 | 12:42 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني
هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. ضبط 4 مركبات محملة بالمواشي و السكراب معدة للتهريب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..
ضبط 4 مركبات محملة بالمواشي و السكراب معدة للتهريب المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. ضبط 4 مركبات محملة بالمواشي و السكراب معدة للتهريب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. ضبط 4 مركبات محملة بالمواشي و السكراب معدة للتهريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).