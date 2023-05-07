بالصور.. ضبط 4 مركبات محملة بالمواشي و السكراب معدة للتهريب



بالصور.. ضبط 4 مركبات محملة بالمواشي و السكراب معدة للتهريب
2023/05/07 | 12:42 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني

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ضبط 4 مركبات محملة بالمواشي و السكراب معدة للتهريب المركز الخبري الوطني.

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