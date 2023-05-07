هل ستسافر الى أمريكا؟ يمكنك الآن استئجار منزل على AirBnB أقام به إلفيس بريسلي وقضاء إجازة مثل ملك

2023/05/07 | 12:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كنت تخطط لزيارة مدينة إنديبندنس، بولاية ميسوري، فيمكنك الإقامة في منزل مناسب لملك.وبقي إلفيس بريسلي في المنزل أثناء قيامه بجولة في أواخر الخمسينيات والستينيات، وأمضى الملاك الأشهر القليلة الماضية في تجديد المنزل واستخدموا ملك موسيقى الروك أند رول لإلهامهم

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