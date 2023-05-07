2023/05/07 | 12:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتدى الصدر يفاجئ ساسة العراق بذكرى استشهاد والده | الحصاد الإخباري

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتدى الصدر يفاجئ ساسة العراق بذكرى استشهاد والده | الحصاد الإخباري قناة التغيير الفضائية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتدى الصدر يفاجئ ساسة العراق بذكرى استشهاد والده | الحصاد الإخباري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتدى الصدر يفاجئ ساسة العراق بذكرى استشهاد والده | الحصاد الإخباري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).