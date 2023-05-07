ضبط حاوية معدة للتهريب تحتوي مادة (زيت محرك) غير مصرح به في منفذ ميناء ام قصر الشمالي

2023/05/07 | 12:46 - المصدر: قناة التغيير

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تستمر جهود هيأة المنافذ الحدودية في التصدي لعمليات التهريب حيث تمكنت مديرية منفذ ميناء ام قصر الشمالي من ضبط حاويه حجم ٤٠ قدم في بوابة البحث والتحري خارج الحرم الكمركي معده للتهريب.ومن خلال كشف البضاعة وتدقيق المعاملة الكمركية المنجزة تبين انها تحتوي مادة (زيت محرك) مخبأة خلف كراتين ماء الراديتر غير مصرح عنه وهذا يعتبر مخالف كون مادة الزيوت تحتاج إلى موافقات خاصة من وزارة النفط وفحص من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.تم تنظيم محضر ضبط اصولي واحالة الكيفية إلى مركز شرطة كمرك ام قصر الشمالي لغرض عرض الموضوع امام أنظار السيد قاضي التحقيق المحترم لمحاسبة المقصرين.

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