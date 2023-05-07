المالية النيابية تتحدث عن التغييرات في مشروع قانون الموازنة

2023/05/07 | 12:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز..تحدثت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، عن اجراء اللجنة تغييرات على قانون الموازنة، قبل تشريعه من قبل مجلس النواب.وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في حديث لوكالة “ايرث نيوز”، ان “اللجنة المالية البرلمانية، مازالت بمرحلة المناقشة والدراسة لقانون الموازنة والاجتماعات مستمرة مع المسؤولين التنفيذين من الوزراء وغيرهم لدراسة القانون من كل جوانبه الفنية […]

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