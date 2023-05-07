ضبط 200 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للإستهلاك في 4 محافظات

2023/05/07 | 12:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن جهاز الأمن الوطني العراقي ،اليوم الاحد، ضبطه كمية كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للإستهلاك البشري في محافظات عدة.

وذكر الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه: في إطار الحملات التفتيشية المستمرة التي يقوم بها جهاز الأمن الوطني لمتابعة عمل المعامل والأسواق والمحال التجارية تمكنت مفارز الأمن الإقتصادي وبعد استحصال الموافقات القضائية من ضبط نحو (200) طن من المواد الغذائية غير الصالحة للإستهلاك البشري وأخرى ممنوعة التداول في الأسواق المحلية".

وأضاف البيان، انه" تم إلقاء القبض على (16) متهماً بممارسة الغش والتلاعب ومخالفة الشروط الصحية ، علما ان عمليات الضبط جرت في محافظات (كربلاء المقدسة، والنجف الاشرف، وواسط، والقادسية) ".

واشار البيان الى انه " وفي السياق ذاته أحبطت مفارز الجهاز في محافظة القادسية عملية تهريب (62) طناً من محصول الحنطة ممنوع التداول في الأسواق بالتزامن مع بدء عملية التسويق للموسم الحالي كانت معدة للتهريب إلى خارج المحافظة وتم إلقاء القبض على سائقي العجلات ".

وقد جرى إحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة وإتلاف غير الصالح منها وفق محضر أصولي، فيما تم إيقاف المتهمين لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون.

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