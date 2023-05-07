صدور حكم بالإعدام شنقاً بحق قاتل هشام الهاشمي

2023/05/07 | 12:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشف مصدر قضائي، اليوم الاحد، عن صدور حكم بالإعدام شنقاً بحق قاتل الخبير الامني هشام الهاشمي.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "محكمة جنايات الرصافة، أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً بحق قاتل هشام الهاشمي".

من جانبه أكد المحلل السياسي نجم القصاب لـ(بغداد اليوم) "صحة قرار الحكم"، مشيراً الى أن "جنايات الرصافة أصدرت حكماً بإعدام القاتل احمد الكناني".

وفي وقت سابق بث التلفزيون العراقي، اعترافات أحمد الكناني، المدان بجريمة اغتيال الهاشمي، وكان قد تحدث في اعترافاته الأولية عن انتمائه لجماعة مسلحة نافذة جرى إخفاؤها في جلسة التحقيق التي عرضت امام الرأي العام.

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