"سكراب" ومواشي.. قوة أمنية تنفذ حملة ضد عمليات التهريب غرب بغداد

2023/05/07 | 12:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بتنفيذ حملة امنية ضد عمليات التهريب غرب العاصمة بغداد.

واشار المصدر لـ(بغداد اليوم) الى أنها " العملية السابعة خلال أيام، وتمت بإشراف مباشر من قبل امر لواء 25 الفرقة 17 العقيد الركن علي عبد الرزاق عبد ".

وأضاف المصدر أنه "بكمين ومراقبة استمرت لعدة ساعات تمكنت قوة امنية من ضبط 3 عجلات (سكراب) وعجلة رابعة محملة بالمواشي معدة للتهريب".

وأوضح أن "اصحابها كانوا يرومون بتهريب المواد اعلاه عن طريق الطريق الدولي السريع من ابو غريب".

ولفت الى أن "عملية التهريب تم تحويلها على هذا الطريق بعد أن تمت السيطرة على التهريب من سيطرة ٧٥ بإشراف امر اللواء أعلاه".

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