السعودية.. 100 معتمر جزائري في الشارع بعد تعرضهم لاحتيال

2023/05/07 | 13:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض نحو 100 معتمر جزائري لـ"عملية احتيال" من طرف إحدى شركات السياحة، حيث وجدوا أنفسهم في شوارع مكة بدون مأوى، وفقا لما ذكرت صحيفة "النهار" المحلية على موقعها الإلكتروني.

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