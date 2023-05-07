بارزاني و السفير البريطاني، يؤكدان على الوقوف بوجه خطاب الكراهية و تطبيق اتفاقية سنجار

2023/05/07 | 13:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والسفير البريطاني مارك برايسون ريتشاردسون أهمية وضرورة تطبيق اتفاقية سنجار.وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئاسة اقليم كوردستان، ان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني استقبل صباح اليوم الاحد (7 ايار 2023) السفير البريطاني في العراق مارك برايسون ريتشاردسون.وفي اجتماع تم تبادل الاراء حول …

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