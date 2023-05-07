القبض على خمسة ارهابيين في نينوى

2023/05/07 | 13:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – نينوى وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقيةاعلنت اليوم الأحد، القبض على خمسة متهمين بجريمة الإرهاب في محافظة نينوى.وبحسب بيان ورد ل ايزيدي 24 ؛ أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية نفذت واجبات نوعية استندت لمعلومات استخبارية ومراقبة ميدانية، أثمرت عن القبض على خمسة متهمين مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة …

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