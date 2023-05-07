2023/05/07 | 13:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اصدرت محكمة جنايات الرصافة، اليوم الاحد، حكماً بالإعدام بحق قاتل الخبير الأمني المعروف (هشام الهاشمي).

وذكر اعلام القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن " محكمة جنايات الرصافة اصدرت حكمهاً بالإعدام بحق المجرم ( احمد حمداوي عويد ) عن جريمة قتل الخبير الامني (هشام الهاشمي)".

وأضاف أن " المحكمة اصدرت قرارها استنادا لأحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية/1/3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 ".

وانفردت (بغداد اليوم) في وقت سابق، بنشر قرار الحكم الصادر من محكمة جنايات الرصافة بحق المدان بقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تاكيداً لما نشرته (بغداد اليوم).. القضاء يعلن صدور حكم الإعدام بحق قاتل الهاشمي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تاكيداً لما نشرته (بغداد اليوم).. القضاء يعلن صدور حكم الإعدام بحق قاتل الهاشمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).