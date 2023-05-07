شاهد.. حريق

2023/05/07 | 13:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

التهمت ألسنة النيران ، اليوم الاحد، مساحات كبيرة من مزارع الحنطة في محافظة ميسان .

وذكر مراسل (بغداد اليوم) ، أن " النيران انتشرت في المساحات الزراعية ومحاولة المواطنين اطفاءها.

وتعرضت مئات المزارع في محافظات عراقية عدة إلى حرائق كبيرة على نحو متزامن، في حين تم اتهام جهات داخلية وخارجية بالوقوف وراء هذه الحرائق لضرب الاقتصاد الوطني ومنع تحقيق الاكتفاء الذاتي.

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