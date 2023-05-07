القوة الجوية تتسلم طائرات سوبرموشاك الباكستانية

2023/05/07 | 13:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجود تحديث لاستكمال بناء قدرات القوات الجوية.

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