2023/05/07 | 13:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كشف مصدر قضائي، الاحد، عن صدور حكم بالإعدام شنقاً بحق...

ظهرت المقالة القضاء يحكم بالاعدام شنقاً حتى الموت على قاتل هشام الهاشمي أولاً على المسلة.

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