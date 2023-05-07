كم يدفع يوتيوب مقابل مليون مشاهدة؟

2023/05/07 | 13:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: يتحدد مقدار المال الذي يكسبه مستخدم يوتيوب (YouTube) عن أي...

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