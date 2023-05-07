اعتقال 16 متهماً وضبط 200 طن من المواد الغذائية غير

2023/05/07 | 13:39 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الاحد، ضبط نحو 200 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري في محافظات عدة.

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "في إطار الحملات التفتيشية المستمرة التي نقوم بها؛ لمتابعة عمل المعامل والأسواق والمحال التجارية تمكنت مفارز الأمن الاقتصادي وبعد استحصال الموافقات القضائية من ضبط نحو 200 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري وأخرى ممنوعة التداول في الأسواق المحلية، كما وتم إلقاء القبض على 16 متهماً بممارسة الغش والتلاعب ومخالفة الشروط الصحية".

وأضاف، أن "عمليات الضبط جرت في محافظات (كربلاء المقدسة، والنجف الاشرف، وواسط، والقادسية)".وفي السياق ذاته، أحبطت مفارز الجهاز في محافظة القادسية "عملية تهريب 62 طناً من محصول الحنطة ممنوع التداول في الأسواق بالتزامن مع بدء عملية التسويق للموسم الحالي كانت معدة للتهريب إلى خارج المحافظة وتم إلقاء القبض على سائقي العجلات".



بحسب البيانوأتم البيان: "جرى إحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة وإتلاف غير الصالح منها وفق محضر أصولي، فيما تم إيقاف المتهمين لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".

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