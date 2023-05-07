2023/05/07 | 13:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ ساعتين

اللجنة المالية تستضيف وزير الداخلية لمناقشة موازنة الوزارة

منذ 4 ساعات

السوداني يعزي بوفاة الفنان محسن العزاوي

منذ يوم واحد

البرلمان يعقد جلسته برئاسة المندلاوي وحضور 75 نائباً

منذ يوم واحد

الإطاحة بثلاثة إرهابيين بينهم ناقل المواد لداعش بمحافظتين

منذ يومين

العراق يحصد المركز الثالث في بطولة غرب آسيا تحت 12 عاماً بالتنس

منذ يومين

الإعلام الرقمي: تويتر بلو انهى استغلال بعض الاشخاص للمستخدمين

منذ 3 أيام

ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق

منذ 4 أيام

الإعمار تعلن عن مشاريع لإعادة تأهيل تقاطعات ببغداد لفك الاختناقات

منذ 6 أيام

وفاة الفنان المصري مصطفى درويش

منذ 7 أيام

أغنى 10 مدن في العالم

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع وزراء الخارجية العرب يوافق على عودة سوريا لمقعدها بالجامعة العربية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع وزراء الخارجية العرب يوافق على عودة سوريا لمقعدها بالجامعة العربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).