الصناعة: حصول معمل سمنت النجف على شهادة الجودة الدولية

2023/05/07 | 13:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت الشركة العامة للسمنت العراقية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الأحد، حصول معمل سمنت النجف على شهادة الجودة الدولية وفق المواصفة القياسية.

وذكر بيان للشركة، أن "معمل سمنت النجف الأشرف الذي يعتبر أحد معامل معاونية السمنت الجنوبية التابعة لها، حصل على شهادة الجودة الدولية وفق المواصفة القياسية آيزو 9001 للعام 2015 من قِبل شركة Bureau veritas الفرنسية".

وأضاف، أن "منح المعمل هذهِ الشهادة جاء نتيجة استيفائه المعايير المحددة وذلك بعدَ إنجاز فرق الفحص التابعة للشركة الفرنسية المانحة زياراتها المختصة التي أثبتت مطابقة منتج المعمل لهذهِ المواصفة الدولية إلى جانب مطابقته للمواصفة القياسية المحلية رقم ( 5 ) للعام 2019".

وأشار إلى أن "الشركة العامة للسمنت العراقية أعلنت في وقتٍ سابق عن حصول معمل سمنت الكوفة ومعمل سمنت بابل التابعين لمُعاونية السمنت الجنوبية على شهادة الجودة الدولية، كما تعمل الشركة جاهدةً للحفاظ على ديمومة العملية الإنتاجية لتحقيق أعلى النسب الإنتاجية وبما يتناسب مع الحاجة الفعلية للمستهلك المحلي".

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