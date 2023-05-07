البنك الأردني الكويتي يزيد من مساهمته في

2023/05/07 | 13:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت شركة "الكرمل" للتوسط في بيع وشراء الأوراق المالية، أن البنك الأردني الكويتي رفع نسبة مساهمته في "مصرف بغداد" إلى 53.4٪.

وقالت الشركة في إفصاح حول النسب المؤثرة بـ"مصرف بغداد"، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن البنك الأردني الكويتي رفع نسبة مساهمته في مصرف بغداد من 51.8٪ إلى 53.4٪.

يذكر أنه خلال شهر شباط الماضي، قام "بنك برقان"، ببيع حصته في "مصرف بغداد" الى البنك الأردني الكويتي، والتي تبلغ 129.4 مليار سهم، مما تشكل نسبة 51.8٪ من رأسمال "مصرف بغداد".

وفي يوم الأربعاء الماضي، 3 أيار 2023، قامت شركة "هتون" العقارية وبنك الخليج المتحد ببيع 4.1 مليار سهم إلى البنك الأردني الكويتي.

وارتفع سهم "مصرف بغداد"، منذ بداية السنة، إلى الآن، أكثر من 70٪، ويعود إلى الاستحواذ الأجنبي على أسهمه بالإضافة إلى أدائه الذي حقق خلال العام الماضي أرباحاً صافية أكثر من 53 مليار دينار.

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