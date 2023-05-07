النقد الدولي: انخفاض الدين الخارجي للعراق بمقدار 1.2 مليار دولار في 2023

2023/05/07 | 14:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني توقع صندوق النقد الدولي انخفاض الدين الخارجي للعراق في 2023، بمقدار 1.2 مليار دولار.وقال الصندوق في أحدث تقرير له لشهر ايار الجاري حول” الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وسط استمرار […]

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