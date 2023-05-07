2023/05/07 | 14:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، اليوم الأحد، على أن اجتماع وزراء الخارجية العرب وافق على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية.وقال الصحاف في تصريح صحفي، تابعه / المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اجتماع وزراء الخارجية العرب يوافق على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية المركز الخبري الوطني.

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