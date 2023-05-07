عيش حياة صحية والحفاظ على البيئة..عادات مفيدة لصحتك وكوكب الأرض

2023/05/07 | 14:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها ليس فقط لتعزيز صحتك ولكن أيضًا للبيئة.فيما يلي بعض العادات الصحية التي يمكن أن تساعد فيها الأرض أيضًا

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