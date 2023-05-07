الأمن الوطني يضبط نحو (٢٠٠) طن من المواد الغذائية غير الصالحة للإستهلاك البشري في محافظات عدة

2023/05/07 | 14:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في إطار الحملات التفتيشية المستمرة

التي يقوم بها جهاز الأمن الوطني

لمتابعة عمل المعامل والأسواق والمحال

التجارية تمكنت مفارز الأمن الإقتصادي

وبعد استحصال الموافقات القضائية من

ضبط نحو (٢٠٠) طن من المو

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