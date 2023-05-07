الاعدام لقاتل المحلل الامني هشام الهاشمي

2023/05/07 | 14:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر اليوم حكم الاعدام بحق المتهم بقتل

المحلل الامني والسياسي هشام الهاشمي.

واصدرت محكمة جنايات الرصافة اليوم

الاحد حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت

بحق قاتل المحلل الامني والسياسي هشام

الهاشمي حضوريا.

و

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