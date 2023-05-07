2023/05/07 | 14:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني بعد فوزه بكأس العالم لكرة القدم مع منتخب الأرجنتين، كان الأسطورة ليونيل ميسي، هو المرشح الأبرز للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن موسم 22-2023، وليضيف بذلك كرة ثامنة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زيارة ‘ميسي’ للسعودية ترفع حظوظ ‘هالاند’ في المنافسة على الكرة الذهبية المركز الخبري الوطني.

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