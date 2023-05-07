القضاء والنزاهة يبحثان مكافحة الفساد الاداري والمالي في دوائر الدولة

2023/05/07 | 14:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس محكمة استئناف ذي قار القاضي علي عبد الغني ،اليوم الاحد ، رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون زاير أفاق اطار التعاون والتنسيق المشترك بين مجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة.وذكر […]

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