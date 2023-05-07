المندلاوي: مجلس النواب مهتم بإنضاج وتعديل مشروع قانون حماية الطفل

2023/05/07 | 14:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الاحد، اهمية مشروع قانون حماية الطفل للأجيال القادمة.

وذكر المكتب الاعلامي للنائب الاول في بيان ان “المندلاوي، القى كلمة خلال رعايته جلسة نقاشية حول (حماية الطفل)، بحضور رؤساء عدد من اللجان النيابية (المرأة والاسرة والطفولة، العمل ومنظمات المجتمع المدني، القانونية، حقوق الانسان)، وعدد من النواب، وممثلين عن الوزارات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، والمختصين بهذا الشأن”.

وابدى النائب الاول، “اهتمامَ المؤسسة التشريعية بتعديل وإنضاج مشروع قانون حماية الطفل، ليكون ملبياً للمعايير والاتفاقيات الدولية”، مشيراً إلى أن “كثرة الانتهاكات التي تم رصدها في الفترات الماضية بشأن الطفل والإهمال المتعمد من قبل النظام السابق تدفع الجميع للعمل بجدّ من أجل تشريع هذا القانون المهم”.

وأكدّ، على “أهمية مشروع قانون (حماية الطفل) للأجيال القادمة”، موجهاً “اللجان النيابية المعنية بإيلاء المشروع الأهمية اللازمة، والأخذ بالملاحظات المقدمة من الجهات المشاركة في الجلسة للوصول إلى أفضل الصياغات والمضامين، ليكون قانوناً ملائماً وقابلاً للتطبيق وملبياً للطموح”.

واشار، الى “حرصَ المجلس على الالتزام بالدستور وخاصة المادة (30/ اولا) التي نصت على: “تكفل الدولة للفرد والاسرة- وبخاصة الطفل والمرأة- الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياة كريمة تؤمّن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم”.

وجرى خلال الجلسة تقديم نبذة عن مشروع القانون والتأكيد على أهميته للأجيال القادمة، وتبادل وجهات النظر بين المشاركين لإنضاج فقراته، والخروج بجملة من التوصيات المهمة، والتشديد على ضرورة الإسراع في استكمال مناقشته وانضاج فقراته لإدراجه على جدول أعمال مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

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