واشنطن تطلب من أنقرة إرسال منظومات

2023/05/07 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

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قال وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاحد، إن الولايات المتحدة عرضت على بلاده إرسال منظومات "إس-400" الموجودة في تركيا إلى أوكرانيا.

وأضاف الوزير في مقابلة مع صحافية أن "الولايات المتحدة قدمت لنا عدة عروض ومقترحات بخصوص منظومات إس-400 الموجودة لدينا،من بين ذلك قالوا لنا( نريد الحصول على إمكانية دراستها) هذا الاقتراح يمس استقلالنا، أين سيصبح استقلالنا في تلك الحالة؟".

ووفقا للوزير، فقد تلقت الحكومة التركية مرات عديدة مقترحات مختلفة من الإدارة الأمريكية بخصوص منظومات "إس-400"، ولو أظهرت أنقرة المرونة والموافقة لم تكن لتواجه المشاكل الحالية مع واشنطن.

وتابع الوزير التركي القول: "حتى أنهم عرضوا علينا إرسال هذه المنظومات إلى أوكرانيا، رفضنا ذلك وقلنا- لا يجوز".

المصدر: نوفوستي

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