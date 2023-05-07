ملف مكافحة الفساد على طاولة القضاء والنزاهة

2023/05/07 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بحث رئيس محكمة استئناف ذي قار القاضي علي عبد الغني ،اليوم الاحد ، مع رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون زاير أفاق التعاون والتنسيق المشترك بين مجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة.

وذكر لمركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن " رئيس محكمة استئناف ذي قار القاضي علي عبد الغني التقى رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون زاير ".

وأضاف البيان، أن "هذا اللقاء يأتي لتعزيز القدرات في مكافحة الفساد الاداري والمالي في كافة دوائر الدولة وتذليل كافة المعوقات التي من شأنها تأخير انجاز القضايا التحقيقية وسرعة حسمها ".

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