كأس إسبانيا: انشيلوتي وبيريس يشيدان بالثنائي البرازيلي فينيسيوس ورودريغو

2023/05/07 | 14:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدريد (أ ف ب) – كال مدرب ريال مدريد كارلو انشيلوتي ورئيسه فلورنتينو بيريس المديح لثنائي خط الهجوم البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريغو بعد تألقهما اللافت في تتويج النادي الملكي بكأس اسبانيا بعد الفوز على أوساسونا 2-1 في المباراة النهائية السبت.وسجل رودريغو هدفي ريال مدريد في حين شكل فينيسيوس جونيور خطرا دائما على دفاع اوساسونا.[…]

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