النزاهة تضبط مرافق قائد أمني متلبساً بالرشوة

2023/05/07 | 14:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ملاكات شعبة التحرّي والضبط القضائي في مكتب تحقيق الهيئة.

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