2023/05/07 | 14:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AmkhFoyKCrs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا: تم ضبط عجلات ودراجات مخالفة ضمن الممارسة الامنية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا: تم ضبط عجلات ودراجات مخالفة ضمن الممارسة الامنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).