مصور يلتقط لحظة تدفق حمم بركانية في محيط جزيرة هاواي

2023/05/07 | 15:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مغامرة محفوفة بالمخاطر، يقدم المصور الأمريكي، كاويكا سينغسون، مشاهد مقرّبة ودقيقة تعكس لحظة تدفق حمم بركانية في محيط جزيرة هاواي.

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